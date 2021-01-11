Прокурор области Сергей Филипенко дал поручение проверить, как ведется уборка снега в Саратове.- Последние дни новогодних праздников ознаменовались массовой снежной атакой. Снегом завалило весь город и коммунальные службы, как, впрочем и всегда, оказались к этому не готовы. И люди, и автотранспорт оказались в «белом плену». Об ухудшении погодных условий было известно еще накануне. Синоптики предупреждали, что на территории области выпадет снег. Однако для Саратова снег оказался неожиданностью. Зима снова подкралась незаметно. Из года в год ситуация с благоустройством в областном центре не меняется, — заявили в прокуратуре.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по итогам рейдов не было обнаружено на улицах города снегоуборочной техники, работников МБУ «Служба благоустройства города», МБУ «Дорстрой» и МБУ «Спецавтохозяйство по уборке города». Из 342 единиц техники около сотни не задействовано.При этом на уборку снега в Саратове выделено почти 1,4 млн рублей.Прокуратура установила, что в городе заключено четыре договора с организациями по уборке снега. Однако к работам привлечены одни и те же ИП, «что делает невозможным уборку снега одновременно во всех районах города». В ведомстве заподозрили нарушение антимонопольного законодательства и намерены продолжать проверку.В то же время, уборка снега, которая все же ведется, не соответствует требованиям ГОСТ.- Снегоуборочная техника лишь формально проезжает посередине дороги, оставляя при этом бровки, которые замерзают и превращаются в лед. Парковочные карманы завалены снегом, в связи с чем, транспорту невозможно ни заехать, ни выехать. Это приводит к тому, что водители оставляют свои машины на проезжей части, делая еще более затруднительным проезд по дороге. Местами не может разъехаться легковой и грузовой транспорт. Буксующие машины перекрывают проезд, — говорится в заявлении прокуратуры.В качестве примеров плохой уборки названы улицы: Кузнечная, Комсомольская, некрасова, Малая Соляная, Малая Садовая, Большая Садовая, Радищева, Советская, Хользунова, Гоголя, Новоузенская, Грибова.- Администрация МО «Город Саратов» не приняла своевременных мер по надлежащей организации процесса уборки снега и наледи в местах общего пользования, что свидетельствует о неспособности органа местного самоуправления обеспечить жителям города благоприятную и безопасную среду проживания, — отметили в прокуратуре.Например, чиновники отчитались о вывозе с улиц города 79 тыс. кубометров снега, в то время как на полигоны принято 47 тыс. кубометров.В итоге главе Саратова Михаилу Исаеву объявлено предостережение, в отношении руководителей МБУ «Служба благоустройства города» и «Дорстрой» возбуждены дела об административных правонарушениях.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.