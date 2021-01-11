Два человека за минувшие сутки умерли от коронавируса в Саратовской области.В министерстве здравоохранения региона рассказали «КП-Саратов» подробности о новых случаях.Жертвами стали 68-летний мужчина и 59-летняя женщина. Оба страдали хроническими заболеваниями.Мужчина с недостаточностью кровообращения провел в стационаре двое суток, один день он был подключен к ИВЛ.У женщины был сахарный диабет, диабетическая ангиопатия, хронический панкреатит, гепатит. Лёгкие оказались поражены на 90%. Она шесть дней лежала в больнице, два из которых — на ИВЛ.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.