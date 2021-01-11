Жителей Саратовской области на этой неделе погода не побалует, это связано с выходом черноморского циклона на центральную Россию. Он будет уходить на Воронеж и влиять своими фронтальными разделами на регион.Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, 12 января местами будет снег и облачно, юго-западный ветер подует со скоростью 6–11 м/с, а ночью похолодает до -12…-17 градусов, при прояснении в Левобережье ожидается -25…-30 градусов, днем -13…-18, в целом по региону -5…-10.Самыми сложными днями в погодном отношении будет рубеж 13 и 14 января. Ночью в среду местами в регионе пойдет снег, а также метель. Ветер будет дуть с востока со скоростью 6–11 м/с, его порывы местами достигнут 15–18 м/с.Снегопад продолжится и в ночь на 14 января, и днем этого же дня. В южной половине региона он будет с моросью. Ветер подует с востока со скоростью 7-12 м/с, повсеместно его порывы достигнут 15-20 м/с.Местами на дорогах будет скользко.Столбик термометра в ночь на 14 января в области опустится до -9…-14 градусов, на северо-востоке региона до -18 градусов. Днем до -2…-7 градусов, на северо-востоке до -11 градусов.Основная масса осадков и самый сильный ветер придут в Правобережье, самой ближней части к циклону.Именно в этот день выпадет половина месячной нормы осадков.В пятницу ночью ожидается -6…-11 градусов, днем -4…-9 и небольшой снег, в субботу умеренный снег, днем и ночью столбик термометра опустится до -7…-12 градусов, в Правобережье до -18.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.