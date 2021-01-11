В Балакове Саратовской области за нападение на подростка будут судить 28-летнего местного жителя.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее мужчина уже отбывал сроки за преступления.По версии следствия, днем 15 сентября он вместе с приятелем шел по парку «Интернациональный» на проспекте героев в Балакове. Один из мужчин выхватил телефон у 14-летнего подростка, шедшего мимо, а обвиняемый ударил мальчика по голове бутылкой.Пострадавший был госпитализирован с тяжким вредом для здоровья.Тот же мужчина 18 сентября украл из квартиры матери холодильник за 21,6 тыс. рублей.Сейчас гражданин арестован, дело направлено в суд. Также на скамье подсудимых оказался и его приятель, забравший телефон.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.