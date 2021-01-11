Сегодня, 11 января, несколько улиц в Ленинском районе Саратова остались без воды.Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», речь идет о 1-м Московском проезде, 2, 2а, 4, 6, 2-м Московском проезде, 1, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9Б, 11, 14, 3-м Московском проезде, 3, 5, 7, 9, Московском шоссе, 25, 27, 29, 31, 33.Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат работы.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.