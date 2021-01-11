В Саратовской области за сутки выявили 251 случай заражения коронавирусом.На утро 11 января общее количество инфицированных в регионе составляет 38 189, выздоровевших — 32 705. За сутки вылечились 173 человека.Больше всего случаев коронавируса выявлено в Саратове — 107, Энгельсском районе — 33 и Балаковском — 30.С пневмонией COVID-19 протекает у 69 пациентов, с признаками ОРВИ — у 175. Остальные переносят его бессимптомно.За сутки заразились 20 детей до 14 лет, а также 95 человек старше 60 лет.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.