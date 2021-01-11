Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 53-летней местной жительницы.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 2 по 9 января неизвестный унес золото из ее квартиры на Увекской улице на общую сумму в 13 тыс. рублей.Предполагаемого похитителя задержали, им оказался 23-летний парень. Он признался, что сдал драгоценности в скупку, изъят залоговый билет.На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.