Вчера, 10 января, в 12:15 напротив дома №2 по улице Чернышевского в Саратове случилось ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в городском УГИБДД, по предварительным данным, 30-летний водитель SsangYong Kyron влетел в ВАЗ-217030 под управлением 28-летнего мужчины.В результате столкновения 24-летнюю пассажирку отечественного авто госпитализировали.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.