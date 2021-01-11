Саратов сегодня, 11 января, от снега очищают 279 единиц техники.- Предприятия промышленности и торговли убирают снег на своих территориях, а управляющие организации во дворах, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.Особое внимание уделяют спускам, подъемам, остановкам, пешеходным зонам и тротуарам.За прошедшие сутки из Саратова вывезли 12,3 тыс. кубометров снега и льда.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.