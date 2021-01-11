В Балакове Саратовской области в воскресенье, 10 января, была ограблена пенсионерка.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, неизвестный мужчина напал на 66-летнюю женщину около 09:30 у дома №13 по улице 30 лет Победы.Он избил женщину и отнял сумку с документами, банковской картой и 4,6 тыс. рублей наличными.По горячим следам был задержан ранее неоднократно судимый за грабежи 36-летний мужчина. Оказалось, что сумку он выбросил, а от денег осталось 3 тыс. Возбуждено уголовное дело.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.