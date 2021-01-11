В Энгельсе Саратовской области задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о трагедии в доме по улице Космонавтов.Напомним, около полуночи 6 января там случился пожар. После тушения огня в квартире были найдены тела 59 и 56-летнего мужчин — хозяина и его гостя.Причиной смерти стали травмы, в том числе колото-резаные. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек.Сейчас с задержанным проводятся следственные действия, решается вопрос о мере пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.