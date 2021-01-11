В Балашовском районе Саратовской области будут судить 36-летнего мужчину, обвиняемого в растлении малолетней девочки.Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пострадавшая является его падчерицей.По версии следствия, 27 октября и 4 ноября прошлого года мужчина оставался наедине с девятилетней дочерью жены от первого брака и совершал с ребенком насильственные действия сексуального характера.В первый раз девочка ничего не рассказала, а во второй — сбежала из дома к бабушке и сообщила о случившемся. После этого все стало известно матери ребенка, а потом правоохранительным органам.Мужчина бросился в бега, но родственники сумели его схватить и передали полицейским.Психологи СК наладили с девочкой контакт и сумели изобличить обвиняемого. Он признался и раскаялся. Дело направлено суд.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.