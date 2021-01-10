Сегодня, 10 января, в Санкт-Петербурге прошла игра саратовского «Автодора» с местным «Зенитом».Хозяева поля сразу стали уходить в отрыв, первую половину матча закончилась со счетом 60:37.После перерыва отставание «Автодор» усилилось. Гости поля смогли отыграть 12 очков, Нэйт Мэйсон принес команде 14 очков.Через четыре дня у саратовской команды встреча с «Калевом» из Таллина.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.