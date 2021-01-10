В Саратове ищут 23-летнего Виктора Кучереносова.Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», приметы мужчины — рост 170 сантиметров, плотное телосложение, короткие русые волосы, серо-голубые глаза, носит бороду и усы.Был одет в черную куртку до колен с капюшоном в меховой опушке, рубашку и вязаную шапку, перчатки этого же цвета, темные брюки, серый в мелкую клетку шарф.С собой у него была черная сумка через плечо.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.