Сегодня, 11 января, синоптики обещают жителям Саратовской области небольшой снег и гололедицу, местами туман с видимостью 500-1000 метров.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с.На дорогах будет скользко.Столбик термометра опустится до -3-8 градусов, в северной половине местами до -13 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.