Сегодня, 10 января, состоялся заключительный этап Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе, успех в котором сопутствовал сборной России и Александру Логинову.В смешанной эстафете лучшими стали спортсмены сборной России, это первая награда за 43 старта. В составе победителей этапы бежали: Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.Второе место заняли норвежцы, тройку лидеров замкнули французы.Победители прошли дистанцию за час, восемь минут, 21,7 секунды.У Александра Логинова накануне стартов умер отец. Тем не менее, спортсмен вышел на эстафету и помог сборной победить.Фото сайта rusbiathlon.ru