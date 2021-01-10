Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что у одного из ее членов, уроженца Саратова Александра Логинова, умер отец.Об этом он сообщил в эфире «Матч ТВ».Спортсмен переживает, он не успел потренироваться в Саратове, но все равно выступит в сигнл-миксте на этапе Кубка мира.Как уже известно, Логинов успешно пробежал третий этап смешанной эстафеты 10 января и помог сборной России выиграть золотые медали.Фото сайта rusbiathlon.ruОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.