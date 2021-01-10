В Саратовской области двое человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.Не стало 48-летней женщины с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и экзогенно-конституциональным ожирением третьей степени, а также мужчины этого же возраста.Общее число смертей достигло 422.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.