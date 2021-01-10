Семья саратовцев, проживающих на улице Антонова 33 пострадали от действий неизвестных злоумышленников.Они оставили свою квартиру на время отдыха на новогодних праздниках, а когда вернулись, обнаружили разбитые окна и неизвестный предмет на полу.По словам местной жительницы, к ним в дом залетела ракета. Она поспешила написать заявление в полицию.В городском ГУ МВД уточнили, что все предметы с места происшествия изъяты. До окончания экспертизы сказать точно, что именно залетело к горожанам в дом, нельзя.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.