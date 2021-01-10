Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин поручил разобраться с тестированием на коронавирус.Он написал в своем аккаунте в соцсети Instagram, что за последнюю неделю суточный показатель снизился.Минздрав проанализирует работу медучреждений в новогодние праздники. Если выяснится, что объемы снизились, причины выяснят, а виновных привлекут к ответственности.Чиновник отметил, что организации должны работать в штатном режиме.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.