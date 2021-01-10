Дом архитектора Дмитрия Карпова на Большой Казачьей улице 43 в Саратове признан объектом культурного наследия.Об этом «КП-Саратов» сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия правительства региона.Он прошел специальную экспертизу в июле 2020 года. С середины 19 века до 1918 года этот дом принадлежал практически одной семье. Сначала купцу Ивану Юренкову, а потом его внучке Татьяне. В 1914 здание перешло к ее теткам Матрёне Сибриной и Марии Дорониной.В 1939 году здесь построили четырехэтажный дом в стиле неоклассицизма. В здании жили Герои Советского Союза, а также известные люди Саратова.Это генерал-майор Дмитрий Баканов, потомки архитектора Федора Шехтеля и другие.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.