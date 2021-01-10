В Саратовской области третьи сутки будет идти снег.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, осадки начнут идти с ночи 10 января.Местами в северной половине региона ожидается сильный снег, порывы южного ветра до 15-20 м/с приведут к метелям.Водителям следует быть осторожнее — будет скользко.Столбик термометра днем покажет -4+1 градус.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.