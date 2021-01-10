Василий Пасечник, уроженец села Степное Саратовской области 8 января организовал благотворительный концерт онлайн в соцсети Instagram для сбора средств для проекта «Небом живы». Речь идет о московском приюте для бездомных и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Финалист шоу «Голос» пел несколько часов, а перед исполнением песни «Это всë, что останется после меня» пропал из эфира.Потом он вернулся и рассказал, что отключился из-за разряженного телефона.Она призвал зрителей делать добро и отметил, что направит бездомным свои средства.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.