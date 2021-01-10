Вчера, 9 января, спасатели пять часов искали 61-летнего рыбака у села Мордово в Красноармейском районе.Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, его друзья сообщили, что отдыхали на Волге, а потом приятель пропал.Сотрудники экстренной службы вместе с кинологами выдвинулись на поиски. Они поделились на группы: часть шла пешком, другая на снегоходе. Была обследована территория от Мордово до Сосновки, а со стороны Энгельса береговая линия в районе села Березовка.В итоге выяснилось, что мужчина рыбачил в другом месте, а потом пошел домой, но друзьям об этом он не рассказал.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.