На утро 10 января стало известно о 253 случаях коронавируса в Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе.В основном это саратовцы — 98, 30 человек из Энгельсского района, 26 из Балаковского.Больше всего лиц старше 60 лет, таковых 113 человек.Всего в регионе новой инфекцией с заразились 37938 человек, выздоровели 32532, за сутки 268.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.