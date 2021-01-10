Вчера, 9 января, в 4:08 пожарные выехали тушить двухквартирный дом в селе Кривояр на Коммунистической улице 8 Ровенского района.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в результате ЧП погибла 86-летняя женщина.Возгорание на площади в 100 кв.м ликвидировали. На месте работали две единицы техники.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.