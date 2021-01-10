Сегодня, 10 января, 253 единицы техники и 125 работников коммунальных служб чистят улицы Саратова от снега.Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, особое внимание уделяют спускам и подъемам, пешеходным зонам, тротуарам, подходам к остановкам и объектам соцсферы. Дороги обрабатывают противогололедными материалами.За прошедшие сутки с улиц вывезли более 9,7 тысячи кубометров снега и наледи.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.