По подозрению в убийстве 33-летней жительницы Вольска задержан ее супруг.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, труп гражданки был обнаружен 8 января в квартире дома на Малыковской улице города.Судебно-медицинское исследование показало, что она скончалась из-за тупой травмы головы с ушибом головного мозга, сопровождавшимся гематомой.Следствие полагает, что вечером 7 января подозреваемый из-за ревности начал бить жену руками и ногами по голове. Та пыталась объяснить, что никаких предпосылок для таких мыслей нет, но злоумышленник не захотел ее слышать. В больницу после этого он ее не отвез.Днем 8 января мужчина осознал, что супруга скончалась и вызвал скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.Доказательства закрепляются, расследование продолжается. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.