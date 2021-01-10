В Марксе ищут 20-летнего Максима Мильченко.Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», о юноше ничего не известно с 23 декабря.Он также может быть в Самаре и Улан-Удэ.Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в черную куртку с капюшоном и джинсы, кроссовки этого же цвета.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.