Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова обыграла шестую ракетку мира — соперницу из Чехии Каролину Плишкову.Они сразились в рамках международного турнира категории WTA 500, который прошел в Абу-Даби.Оба сета закончились со счетом 6:2 и 6:4 в пользу Анастасии.Ей потребовался час и 17 минут, чтобы прийти к победе.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.