Вчера, 9 января, в 21:30 у дома №18 на улице Калистратора в Саратове произошло ДТП.Как рассказали «КП-Саратов» в городской УГИБДД, 55-летний водитель грузовика Volvo поехал на красный свет и влетел в ВАЗ-2110 под управлением 31-летней женщины.В результате аварии пострадала шофер легковушки и 35-летний пассажир из ее авто. Их доставили в больницу.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.