Депутат ГД Николай Панков высказался о готовности Саратова к снегопаду в своем телеграм-канале «Пара слов».Народный избранник отметил, что мэрия была готова к работе в круглосуточном режиме, а дворников на улицах он не увидел.Он порекомендовал заместителю главы города Сергею Грачеву усилить спрос с управляющих компаний, часть из которых «вольно живут, собрав деньги за уборку и уехав на праздники отдыхать в теплые края». Многие жители жалуются на их работу.Николай Панков отметил, что здесь могут себя проявить главы районов города, с которых должен быть двойной спрос.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.