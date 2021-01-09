Житель Саратова пожаловался в соцсети «ВКонтакте» на нападение собак на 6-м Динамовском проезде в Заводском районе города.Пожелавший остаться анонимным горожанин отметил, что животные окружили его и начали лаять.Одно четвероногое схватило его за куртку, второе за ногу.В итоге он пришел домой с прокушенной конечностью и опубликовал снимок этого.В комментариях местные жители начали ерничать над зоозащитниками — якобы те скажут, что это вовсе не укус. И призвали скорее травить животных.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.