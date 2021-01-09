Сегодня, 9 января, в 9:30 50-летний житель Саратовской области потерял управление и влетел на встречной полосе в Peugeot Boxer, за рулем которого был 26-летний житель Республики Мордовия.Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД Волгоградской области, столкновение произошло на 564 км трассы Р-228. Виновник аварии ехал в Камышин, пострадавший в обратную сторону.В итоге 26-летнего парня из салона иномарки госпитализировали с травмами.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.