Сегодня, 10 января, в Саратовской области ожидается сильный снег.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, днем местами ожидается туман с видимостью 500 метров и менее, гололед, налипание мокрого снега, метель и снежные заносы.На дорогах будет скользко.Ветер подует с юго-востока и перейдет к западному направлению. Его порывы составят 6-11 м/с, местами достигнут 15-20 м/с.Столбик термометра опустится до +1-4 градусов.Напомним, год назад в этот же день прогнозировался сильный снег и туман.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.