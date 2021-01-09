Утром 10 января в Саратовской области ожидается непогода.Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, в северной половине региона будет сильный снег, местами — усиление южного ветра, его порывы достигнут 15-20 м/с.Водителям стоит быть особенно осторожными — прогнозируется налипание мокрого снега и гололедица.Все эти явления характеризуют оранжевый уровень опасности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.