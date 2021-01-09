Первый замглавы администрации Саратова Сергей Грачев рассказал об очистке города от снега и наледи.За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли более 4 тыс. кубометров снега, сегодня на улицах города работала 251 единица техники и около 150 рабочих, 1789 дворников.-Задача — к понедельнику город полностью очистить от снега, — заявил он.Сейчас работы идут на основных магистралях города и тротуаров, дороги обрабатывают противогололедными материалами. Это осложняют непрекращающиеся осадки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.