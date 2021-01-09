В Саратовской области ищут 30-летнюю жительницу Мариинска.Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщина также может быть в Томскве и Москве.Она ушла из дома 3 января.Приметы гражданки: рост 159 сантиметров, среднее телосложение, черные волосы.Женщина была одета в черную олимпийку с зелеными вставками и одежду этих же цветов, обута в черные кроссовки.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.