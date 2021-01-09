Ртищевцы рассказали на портале «Лица Губернии» о неравенстве новогодних подарков для детей.Запись опубликована с аккаунта «Подслушано в Ртищево». Неизвестные опубликовали снимки нескольких кульков со сладостями, в которых отчетливо видна разница наполнения.Обращение адресовано министру труда и соцзащиты региона Сергею Наумову.Тот ответил, что контракт на поставку подарков заключали с ООО «Трейд». Замечания передадут поставщику в целях недопущения подобных ситуаций.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.