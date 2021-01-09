Новогодние праздники уже прошли и новогодние красавицы стали попросту не нужны горожанам. Многие из них не хотят оставлять деревья в специальных бункерах-наполнителях и бросают в обычные контейнеры.Директор Регоператора Михаил Андреев призвал граждан не делать так, чтобы не мешать своим соседям, которые пришли выбросить пакет и не ломать мусоровозы.Все деревья измельчают, а потом они проходят экологически безопасное захоронение.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.