Сегодня, 9 января, спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины в колодце на улице Шехурдина у дома 4\\\\5.Об этом «КП-Саратов» сообщили в облспасе.Сотрудники городской службы спасения при помощи альпинистского снаряжения вытащили его труп и передали следователям.Личность погибшего устанавливается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.