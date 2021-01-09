В Саратовской области трое человек скончались от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.Не стало 78-летней и 79-летней женщин, страдавших сахарным диабетом второго типа, у старшей из них был облитерирующий атеросклероз нижних конечностей, в процессе заболевания произошла декомпенсация кровообращения правой нижней конечности с развитием гангрены, 41-летнего с хроническим гастритом.Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 440.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.