Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем аккаунте соцсети Instagram о формате обучения для местных школьников.По данным Управления Роспотребнадзора, прозвучавшим на совещании с руководителями медучреждений региона, заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 13,5 %. Она превышена только среди взрослых.Поэтому никаких оснований для того, чтобы дети получали знания через компьютеры нет.Однако если родители хотят именно этого формата обучения для своих чад, они могут написать заявление руководителю учебного заведения.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.