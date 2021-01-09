Жители Саратова охотно делятся в соцсетях снимками со своего зимнего отдыха.Горожане предпочитают прогулки, как днем, так и вечером. Также в списке фаворитов занятий на новогодние праздники среди активного времяпровождения — коньки, сноуборд и катание на ватрушках.Некоторые отдыхают в Саратове, а для других ради хорошего отдыха можно съездить и в Хвалынск.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.