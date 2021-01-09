В Саратовской области на утро 9 января зафиксировано 255 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе.Больше всего заражений в Саратове — 110, 28 в Энгельсском районе, 22 в Балаковском.В основном это лица старше 60 лет, таковых 99.С признаками ОРВИ протекает болезнь у 159 человек, с пневмонией у 93, бессимптомно протекает у трех человек.Общее число заболевших в регионе составляет 37685 человек, выздоровели 32364, за сутки 264.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.