Бывший митрополит Саратовский и Вольский Лонгин вылечился от коронавируса. О его болезни стало известно 17 декабря.Он написал в соцсетях, что вышел из больницы, впереди его ждет реабилитация.Священнослужитель поблагодарил своих друзей, врачей и медсестер.-Низко кланяюсь и благодарю всех, кто в эти дни молился о моем здравии: это духовенство и верующий народ Симбирской и Саратовской митрополий и множество моих друзей из самых разных мест. Все это время я чувствовал Вашу молитвенную поддержку. Пусть Господь хранит всех нас в здравии и благополучии, — написал он.Напомним, сейчас он возглавляет Сибирскую митрополию, а его место занял митрополит Игнатий.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.