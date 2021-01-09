Саратовский силач Вячеслав Максюта опубликовал в соцсети Instsgram снимок с монументом богатыря Ильи Муромца, который был сделан в селе Златоустье Челябинской области.-Одно лицо! Не правда ли? — написал он.-Ого! Прямо с тебя лепили! — поддержал его Илья Самойленко.- Не перевелись ещё на Руси богатыри русские, — согласился пользователь под ником «Tigerden777».Остальные комментаторы также отметили стопроцентное сходство.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.