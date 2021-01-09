Житель Саратова пожаловался на подземный переход на 2-й Дачной.Даниил Гугунишвили разместил в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» снимки, на которых отчетливо видно, как ступеньки покрыты льдом, а в полу образовалась дыра. Для ее обозначения положили всего одну досочку.-Там можно снимать кино на тему выжившие после апокалипсиса, «Я легенда», «Поворот не туда». Из дыры вылезает полуживотное и уносит человеческую плоть, — написал Андрей Аристархов.-Это, кошмарный переход, там нельзя пройти после 18:00 — бомжи раскладывают поддоны и сидят распивают спиртное. До трагического случая , а там сразу будут искать виновных, — поддержала горожанка Раиса Удалова.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.