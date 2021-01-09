Саратовцы не раз жаловались мэру Михаилу Исаеву на плохой лед на катках. Речь идет о стадионе «Волга» и набережной Космонавтов.Глава города посетил эти площадки и признал неудовлетворительное качество покрытия на объектах. Он поручил своему заместителю по соцсфере Александру Бурмаку исправить ситуацию. С наступлением устойчивых морозов катки зальют еще раз — сейчас температура плюсовая и часто идет снег.Мэр подчеркнул, что нужно украсить катки праздничной иллюминацией, организовать больше точек питания.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.