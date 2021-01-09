Следователи возбудили уголовное дело в отношении 38-летней жительницы Саратова об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть человека.Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном СК.На новогодние праздники она приехала к 71-летнему отцу в Петровск. В ночь с 6 на 7 января они поссорились. Гражданка начала бить родителя ногами, а затем пылесосом по голове. От полученных травм через непродолжительное время мужчина скончался.Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной его смерти стала тупая травма головы с ушибом головного мозга.Гражданку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.Обстоятельства произошедшего устанавливаются, доказательства закрепляются. Расследование продолжается.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.